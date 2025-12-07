الفضة تتجاوز 58 دولارًا للأوقية وتحقق أفضل مكاسب سنوية منذ 1979

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة بنسبة 3.4 % وسط تراجع المخزونات وارتفاع الطلب الاستثماري، وتجدد المخاوف بشأن المعروض، وفق تقرير صادر عن أحد مراكز ابحاث الفضة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 2.5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام 800 التعاملات عند 72 إلى 74.5 جنيهًا، وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 1.92 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 56.33 دولارًا وأغلقت عند 58.27 دولارًا.

سعر جرام الفضة

وأضاف، التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 925 عند 86 جنيهًا، وعيار 999 عند 92 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 584 جنيهًا.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السوق

أظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تباطؤًا طفيفًا في التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، في حين ارتفعت النفقات الكلية بنسبة 0.3% شهريًا و2.8% سنويًا، بما يتماشى مع توقعات السوق. كما تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 53.3 نقطة، وانخفضت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.1%، ما عزز توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وفق أداة CME FedWatch، مع غياب أي توقع لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

الفضة تتفوق على الذهب

سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام، مسجلة أفضل مكاسب سنوية منذ عام 1979، مع استمرار تفوقها على الذهب، حيث بلغ معدل الذهب/الفضة 72 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وبلغت الفضة مستويات قياسية عالمية فوق 58 دولارًا للأوقية، مع توقع استمرار التقلبات، إذ قد تتراوح الأسعار بين 40 و75 دولارًا .

الهند محور الطلب الاستثماري

أصبحت الهند هذا العام العامل الحاسم وراء الطلب الاستثماري القياسي على الفضة، متجاوزة 59 دولارًا للأوقية، حيث تمثل نحو 80% من الطلب العالمي على سبائك وعملات الفضة، مع استحواذها التاريخي على السوق من حيث المجوهرات الفضية، وتقدّر عمليات الشراء الهندية على مدى السنوات الخمس الماضية بنحو 29,000 طن من المجوهرات و4,000 طن من العملات المعدنية.

أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن قاعدة جديدة تسمح للمواطنين برهن أصول الفضة للحصول على ائتمان رسمي بدءًا من أبريل 2026، ما قد يوسع نطاق الوصول للتمويل ويعترف رسميًا بالفضة كأصل ضمان رئيسي، وهو ما عزز الطلب مؤخرًا وأدى إلى ضغوط على السوق العالمي.

توقعات السوق

يستمر العجز في سوق الفضة بسبب محدودية الإنتاج ومشاكل سلسلة التوريد، مع تعزيز الطلب الصناعي المرتبط بالطاقة الخضراء، مما يدعم الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويشير التحليل الفني لنسبة الذهب إلى الفضة إلى إمكانية إعادة اختبار الدعم عند 65 نقطة، مع احتمالية استمرار المكاسب قبل الوصول إلى توازن تاريخي مع الذهب.

