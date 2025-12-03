قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام

أسعار الفضة في مصر
أسعار الفضة في مصر
ولاء عبد الكريم

حافظت أسعار الفضة اليوم الأربعاء على مستوياتها المرتفعة فوق 58 دولارًا للأوقية عالميًا، وسط تراجع المخزونات وارتفاع الطلب الاستثماري، وتجدد المخاوف بشأن المعروض، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».


وأشار التقرير إلى استقرار أسعار الفضة في الأسواق المحلية، حيث سجل جرام 800 نحو 74 جنيهًا، وعيار 925 عند 86 جنيهًا، وعيار 999 عند 92 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 584 جنيهًا.


و على المستوى العالمي، سجلت الأوقية 58.33 دولارًا، بعدما وصلت إلى 59 دولارًا في 2 ديسمبر، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.


تراجع المخزونات وارتفاع الطلب الاستثماري
تشير بيانات بورصة العقود الآجلة في شنجهاي إلى أن المخزونات وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقد من الزمن، كما صدرت الصين حوالي 660 طنًا من الفضة إلى لندن في أكتوبر، وهو حجم غير معتاد ساعد في تخفيف ضيق المعروض بعد ارتفاع طلبات التسليم على بورصة لندن.


وفي السوق الأمريكية، ارتفعت طلبات تسليم الفضة في ديسمبر على COMEX، رغم أن البيانات المتاحة غير كاملة، مع الإشارة إلى أن نسبة العقود المفتوحة التي تطلب التسليم "كبيرة"، ما يعكس ضغوطًا على المعروض الفعلي.


كما يظل الطلب الصناعي على الفضة قويًا، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات الخضراء، فيما يرى الخبراء أن المستثمرين الأفراد كانوا القوة الدافعة الأكبر وراء موجة الصعود الأخيرة:


"الدول لا تهتم بالفضة، لكن المستثمرين الأفراد يفعلون، وعندما يقرر الأفراد امتلاك الفضة، يصبح الأمر لا يمكن إيقافه."


وقد شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالفضة تدفقات جديدة في الربع الأخير من العام، بعد موجة خروج هيمنت على معظم عام 2024، كما ارتفعت مبيعات العملات والسبائك الصغيرة في المصاهر الكبرى، وسجل بعض تجار السبائك في آسيا تأخيرات متعددة الأسابيع في التسليم.


المعروض المعدني مستقر أو متراجع
أظهر المعروض من المناجم العالمية نموًا ضعيفًا، مع تسجيل بعض المنتجين انخفاضًا سنويًا، فيما ظل حجم إعادة التدوير مستقراً نسبيًا رغم ارتفاع الأسعار.
ويصف المحللون الوضع الإجمالي بأنه سيناريو محتمل لخلل في المعروض قد يؤدي إلى صدمات سعرية مستقبلية إذا استمر.


ارتفاع قياسي وسط تقلبات السوق
وبالرغم من صعود الذهب بنسبة 95% منذ أكتوبر 2023، إلا أن الفضة تضاعفت قيمتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، محققة ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام، متجاوزة بذلك أداء الذهب خلال نصف المدة. ويعد هذا الأداء فرصة للمستثمرين لإعادة توجيه اهتمامهم نحو المعدن الأبيض، مع توقعات بدورة طلب ذاتية التعزيز تعزز زخم الفضة خلال العام المقبل.


الطلب الاستثماري والبيئة النقدية الداعمة
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن موجة صعود الفضة تعكس فجوة عميقة بين المعروض الفعلي والطلب، معتبرًا أن المعدن "لم يعد يتداول على أساس احتمال نقص المعروض، بل على الواقع نفسه".
وأضاف هانسن أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع خفض أسعار الفائدة في 2026 يخفف تكلفة الفرصة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا مثل الفضة، مما يدعم الطلب الاستثماري والمؤسساتي، خصوصًا من صناديق الماكرو والمكاتب العائلية الباحثة عن تحوط ضد التضخم ودوامة الديون.


الطلب الصناعي كدعامة للأسعار
وأكد هانسن أن الطلب الصناعي على الفضة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والتقنيات الخضراء، سيستمر في دعم أسعار المعدن، مع تعزيز استقراره وسط التقلبات المالية العالمية.

أسعار الفضة بورصة العقود الآجلة الصين بورصة لندن الفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

بورش

شلل مئات سيارات بورش وتوقفها عن العمل فجأة في روسيا يثير الذعر

مواصفات هاتف Mate 80 Pro Max

بقدرات تصوير فائقة ..إليك أهم مواصفات هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي
لاروسي
لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد