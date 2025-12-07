رئيس القابضة للمياه يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.

أولويات الفترة المقبلة

وشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.

مؤشرات الأداء المعتمدة

وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الالتزام الكامل بتنفيذ مؤشرات الأداء المعتمدة يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة العمل داخل الشركات التابعة، مشددًا على أن هذه المؤشرات تمثل أداة موضوعية لقياس التقدم الفعلي في تنفيذ الخطط، وتحديد التحديات، ووضع مسارات واضحة لتحسين الأداء.

مشروعات “حياة كريمة”

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وفق خطة عمل يومية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، لضمان دخول المشروعات الخدمة في الوقت المحدد وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين."

ومن جانبه أكد اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات المتابعة والمراجعة، بما يضمن توافق خطط الشركات مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتكليفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشيرا إلى أهمية رفع جاهزية الشركات التابعة في مواجهة الأزمات والطوارئ يمثل أولوية قصوى، ونعمل حاليًا على تطوير مراكز السيطرة والتحكم ورفع كفاءة المعدات بما يضمن استدامة تقديم الخدمات.

تقليل الفاقد

وأوضح الدكتور أبو العباس عيسى – نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ملف تقليل الفاقد من أهم الملفات التي نعمل عليها، ويتم حاليًا تنفيذ خطة تعتمد على تقسيم الشبكات لمناطق DMA - DMZ لإحكام السيطرة على الشبكات لخفض الفاقد وتحسين كفاءة توزيع المياه، مضيفا إلى أهمية تأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج المسار الوظيفي الفني والإداري، واستمرار التوسع فى المدارس الفنية لتوفير عمالة فنية مدربة دون الاخلال بخطة العمالة، ووضع نظام حوافز للكوادر المتميزة للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل بالشركات، ووضع خطة طموحة للاستثمار وتنمية الموارد واستغلال الأصول بالشركة القابضة وشركاتها التابعة مع تحقيق أعلى عائد مادي منها.

واختتم المهندس أحمد جابر الاجتماع بالتأكيد على أن التكليفات الصادرة خلال الاجتماع ملزمة، ويتوجب تنفيذها خلال ٤٨ ساعة، مع ضرورة تقديم خطط تفصيلية لكل محور عمل، ومتابعة دقيقة للمشروعات الجارية، مشددًا على أن النجاح يتحقق من خلال العمل الجماعي، والشفافية، والالتزام الكامل بما تتطلبه المرحلة من دقة وسرعة في التنفيذ.