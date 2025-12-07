قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.

 أولويات الفترة المقبلة

وشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.

مؤشرات الأداء المعتمدة

وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الالتزام الكامل بتنفيذ مؤشرات الأداء المعتمدة يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة العمل داخل الشركات التابعة، مشددًا على أن هذه المؤشرات تمثل أداة موضوعية لقياس التقدم الفعلي في تنفيذ الخطط، وتحديد التحديات، ووضع مسارات واضحة لتحسين الأداء.

مشروعات “حياة كريمة”

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وفق خطة عمل يومية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، لضمان دخول المشروعات الخدمة في الوقت المحدد وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين."

ومن جانبه أكد اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات المتابعة والمراجعة، بما يضمن توافق خطط الشركات مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتكليفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشيرا إلى أهمية رفع جاهزية الشركات التابعة في مواجهة الأزمات والطوارئ يمثل أولوية قصوى، ونعمل حاليًا على تطوير مراكز السيطرة والتحكم ورفع كفاءة المعدات بما يضمن استدامة تقديم الخدمات.

 تقليل الفاقد 

وأوضح الدكتور أبو العباس عيسى – نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ملف تقليل الفاقد من أهم الملفات التي نعمل عليها، ويتم حاليًا تنفيذ خطة تعتمد على تقسيم الشبكات لمناطق DMA - DMZ لإحكام السيطرة على الشبكات لخفض الفاقد وتحسين كفاءة توزيع المياه، مضيفا إلى أهمية تأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج المسار الوظيفي الفني والإداري، واستمرار التوسع فى المدارس الفنية لتوفير عمالة فنية مدربة دون الاخلال بخطة  العمالة، ووضع نظام حوافز للكوادر المتميزة للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل بالشركات، ووضع خطة طموحة للاستثمار وتنمية الموارد واستغلال الأصول بالشركة القابضة وشركاتها التابعة مع تحقيق أعلى عائد مادي منها.

واختتم المهندس أحمد جابر الاجتماع بالتأكيد على أن التكليفات الصادرة خلال الاجتماع ملزمة، ويتوجب تنفيذها خلال ٤٨ ساعة، مع ضرورة تقديم خطط تفصيلية لكل محور عمل، ومتابعة دقيقة للمشروعات الجارية، مشددًا على أن النجاح يتحقق من خلال العمل الجماعي، والشفافية، والالتزام الكامل بما تتطلبه المرحلة من دقة وسرعة في التنفيذ.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حياة كريمة تقليل الفاقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

نادين لبكي

نادين لبكي: الصدق طريقي لحكي القصص ولا أعتبر نفسي ممثلة محترفة

آية الجنايني

آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

الهام شاهين

أجمل الأوقات والحكايات .. إلهام شاهين تشيد بفعاليات مهرجان البحر الأحمر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد