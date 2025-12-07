قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق
نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور مصر غدا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان له، عن زيارة جريج جايت، نائب رئيس البنك إلى مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماعات مع المسئولين المصريين وممثلي القطاع الخاص.

ويرافق جريج جايت في هذه الزيارة كلٌّ من ماتيو باتروني، نائب الرئيس لشؤون العمليات المصرفية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائبة رئيس مكتب مصر.

جدول الزيارة

ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة والتجارة الداخلية، كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي.

وفي عام 2024، تلقت مصر حوالي 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو أعلى مستوى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث خُصِّص 08% منها للقطاع الخاص، بينما دعم 50% منها مشروعات خضراء.

وقبل زيارته المرتقبة، صرح  جريج جايت: “أتطلع كثيرًا إلى زيارتي لمصر.. فهي من شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المهمين في منطقة المتوسط نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وقطاعها الخاص النشط، وسكانها الشباب والمتزايد.

وأضاف: أنا متحمس للقاء العديد من عملائنا، بما في ذلك شركات رواد الأعمال من القطاع الخاص التي نتعامل معها مصرفيًا. البنك ملتزم تمامًا بدعم النمو المستدام طويل الأمد بما يتماشى مع طموحات البلاد وأولوياتها الاستراتيجية."

وتركّز أولويات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على تعزيز اقتصاد أكثر شمولية، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز تنافسية البلاد من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.

و تعتبر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعًا.

وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف

نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نجل الرئيس الأمريكي: ترامب قد ينسحب من دعم أوكرانيا

نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نجل الرئيس الأمريكي: ترامب قد ينسحب من دعم أوكرانيا

الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار "ترامب"

بعد عودته من الصين.. الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار ترامب

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

