نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور مصر غدا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان له، عن زيارة جريج جايت، نائب رئيس البنك إلى مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماعات مع المسئولين المصريين وممثلي القطاع الخاص.

ويرافق جريج جايت في هذه الزيارة كلٌّ من ماتيو باتروني، نائب الرئيس لشؤون العمليات المصرفية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائبة رئيس مكتب مصر.

جدول الزيارة

ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة والتجارة الداخلية، كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي.

وفي عام 2024، تلقت مصر حوالي 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو أعلى مستوى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث خُصِّص 08% منها للقطاع الخاص، بينما دعم 50% منها مشروعات خضراء.

وقبل زيارته المرتقبة، صرح جريج جايت: “أتطلع كثيرًا إلى زيارتي لمصر.. فهي من شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المهمين في منطقة المتوسط نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وقطاعها الخاص النشط، وسكانها الشباب والمتزايد.

وأضاف: أنا متحمس للقاء العديد من عملائنا، بما في ذلك شركات رواد الأعمال من القطاع الخاص التي نتعامل معها مصرفيًا. البنك ملتزم تمامًا بدعم النمو المستدام طويل الأمد بما يتماشى مع طموحات البلاد وأولوياتها الاستراتيجية."

وتركّز أولويات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على تعزيز اقتصاد أكثر شمولية، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز تنافسية البلاد من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.

و تعتبر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعًا.