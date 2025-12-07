وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا

أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري، أن الخط الأحمر في أي اتفاق أمني مع إسرائيل هو مسألة الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024، مضيفا: "كسبنا دولا داعمة لاتفاق أمني مع إسرائيل، أبرزها الولايات المتحدة"،

سياسات إسرائيل مقلقة لاستقرار سوريا

و أكد الشيباني أن سياسات إسرائيل تمثل عاملا مقلقا بالنسبة لاستقرار سوريا، مضيفا: "ملتزمون باتفاقية 1974 وبالنهج الذي نقوم به بوساطة الولايات المتحدة"، و ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بمنتدى الدوحة.

ولفت إلى أن "إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها"، مضيفاً: "نريد من إسرائيل الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

من جهته، قال المبعوث الأمريكي توماس باراك خلال المنتدى: "كل قرارات الغرب بشأن الشرق الأوسط منذ سايكس بيكو كانت خاطئة".

وأضاف باراك: "الرئيس ترامب اتخذ قراراته بشأن سوريا بعد دراسة معمقة وارتأى منح الفرصة للرئيس السوري أحمد الشرع".