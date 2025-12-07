الأمير ويليام يضع ملامح رؤيته ليوم تتويجه المنتظر

يضع الأمير ويليام، وريث العرش البريطاني، ملامح رؤيته الخاصة ليوم اعتلائه العرش، في خطوة تعكس رغبته في تحديث بعض التقاليد الملكية، واستبدالها بنسخة أكثر بساطة وطبيعية من الحياة الملكية.

فمع اقتراب موسم عيد الميلاد، كشف مصدر رفيع في القصر أن الأمير يخطط، بعد تتويجه، لإلغاء التجمع السنوي للعائلة المالكة في قصر ساندرينجهام خلال عيد الميلاد، وهو تقليد ملكي متجذّر منذ عقود.

كما يعتزم إلغاء عادة تبادل الهدايا الرمزية بقيمة خمسة جنيهات إسترلينية، وهي مزحة داخلية درج أفراد العائلة على ممارستها منذ سنوات طويلة.

ويُعرف عن ويليام عدم ارتياحه لكلا التقليدين، على خلاف والده الملك تشارلز الثالث الذي حافظ عليهما بدافع الحنين ووفاءً لذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

ويشير المصدر، إلى أن ويليام لطالما عبر عن انزعاجه من ترتيب توزيع الهدايا وفق الرتبة الملكية، وهو ما يجعل زارا تيندال ابنة الأميرة آن التي لا تحمل لقبا ملكيا آخر من يتلقى الهدايا، الأمر الذي لا يراه ويليام منصفا.

لكن التغييرات التي يخطط لها ولي العهد تتجاوز حدود طقوس الأعياد، إذ سبق أن أعلن عن سعيه لقيادة ملكية عائلية "أكثر عصرية وراحة وطبيعية بكثير" مما هي عليه الآن، مع التركيز على أجواء عائلية دافئة أقرب إلى نمط الحياة اليومي، لا إلى البروتوكولات الصارمة التي تشتهر بها العائلة الملكية.

ورغم أن يوم التتويج لا يزال بعيدا خصوصا مع عدم وجود دلائل على نية الملك تشارلز التخلي عن العرش قريبا يواصل ويليام وكيت ميدلتون ترسيخ صورة الأسرة المتماسكة.

وقد ظهرا نهاية الأسبوع الماضي في الحفل السنوي لعيد الميلاد الذي تنظمه الأميرة، برفقة أطفالهما الثلاثة.