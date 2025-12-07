قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمير ويليام يضع ملامح رؤيته ليوم تتويجه المنتظر

الأمير ويليام و زوجته
الأمير ويليام و زوجته
فرناس حفظي

يضع الأمير ويليام، وريث العرش البريطاني، ملامح رؤيته الخاصة ليوم اعتلائه العرش، في خطوة تعكس رغبته في تحديث بعض التقاليد الملكية، واستبدالها بنسخة أكثر بساطة وطبيعية من الحياة الملكية.

فمع اقتراب موسم عيد الميلاد، كشف مصدر رفيع في القصر أن الأمير يخطط، بعد تتويجه، لإلغاء التجمع السنوي للعائلة المالكة في قصر ساندرينجهام خلال عيد الميلاد، وهو تقليد ملكي متجذّر منذ عقود. 

كما يعتزم إلغاء عادة تبادل الهدايا الرمزية بقيمة خمسة جنيهات إسترلينية، وهي مزحة داخلية درج أفراد العائلة على ممارستها منذ سنوات طويلة.

ويُعرف عن ويليام عدم ارتياحه لكلا التقليدين، على خلاف والده الملك تشارلز الثالث الذي حافظ عليهما بدافع الحنين ووفاءً لذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية. 

ويشير المصدر، إلى أن ويليام لطالما عبر عن انزعاجه من ترتيب توزيع الهدايا وفق الرتبة الملكية، وهو ما يجعل زارا تيندال ابنة الأميرة آن التي لا تحمل لقبا ملكيا آخر من يتلقى الهدايا، الأمر الذي لا يراه ويليام منصفا.

لكن التغييرات التي يخطط لها ولي العهد تتجاوز حدود طقوس الأعياد، إذ سبق أن أعلن عن سعيه لقيادة ملكية عائلية "أكثر عصرية وراحة وطبيعية بكثير" مما هي عليه الآن، مع التركيز على أجواء عائلية دافئة أقرب إلى نمط الحياة اليومي، لا إلى البروتوكولات الصارمة التي تشتهر بها العائلة الملكية.

ورغم أن يوم التتويج لا يزال بعيدا خصوصا مع عدم وجود دلائل على نية الملك تشارلز التخلي عن العرش قريبا يواصل ويليام وكيت ميدلتون ترسيخ صورة الأسرة المتماسكة. 

وقد ظهرا نهاية الأسبوع الماضي في الحفل السنوي لعيد الميلاد الذي تنظمه الأميرة، برفقة أطفالهما الثلاثة.

الأمير ويليام وريث العرش البريطاني التقاليد الملكية الحياة الملكية موسم عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

نادين لبكي

نادين لبكي: الصدق طريقي لحكي القصص ولا أعتبر نفسي ممثلة محترفة

آية الجنايني

آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

الهام شاهين

أجمل الأوقات والحكايات .. إلهام شاهين تشيد بفعاليات مهرجان البحر الأحمر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد