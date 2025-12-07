قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مينا ماهر يدعم نادي الزمالك بعد أزماته الأخيرة

مينا ماهر
مينا ماهر
يارا أمين

في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها نادي الزمالك، حرص الإعلامي مينا ماهر على دعم ومساندة النادي.

ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “هتفضل سبب فرحنا وضحكتنا وهنفضل خط دفاعك لآخر لحظة مهما صعبت علينا الظروف”.

في تصريحات تلفزيونية أثارت اهتمام جماهير نادي الزمالك، كشف عضو مجلس الإدارة هاني شكري عن الحجم الحقيقي للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الغرامات وارتفاع قيمة العقود بالتزامن مع تغيّر سعر الصرف.

غرامات متزايدة وتضخم في عقود اللاعبين

أوضح شكري أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تضاعف الغرامات المستحقة على النادي بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التزامات النادي المالية تجاه لاعبين وجهات دولية.

وأشار إلى أن العقود المبرمة سابقًا تأثرت بشكل مباشر بالتغيّر في سعر الصرف، لتتضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات.

مينا ماهر هاني شكري أزمة الزمالك نادي الزمالك الزمالك

