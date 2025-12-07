قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول

عادل نصار

كشف هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

وقال هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن حالة الغضب التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبررة تماماً، و ما يتعرض له الفرعون المصري بالأمر "غير المنطقي" في ظل الظروف الحالية التي يمر بها فريقه.

وتابع هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن الشكل العام لفريق ليفربول أصبح "ضعيفاً للغاية"، مشيراً إلى أنه من الظلم إلقاء اللوم على نجم الفريق الأول في ظل تراجع المستوى الجماعي. وأضاف رمزي أن الفريق يعاني من خط دفاع "مهلهل"، وأن الصفقات الجديدة التي كلفت النادي ملايين الطائلة لم تقدم الأداء المنتظر، مما يجعل لوم صلاح وحده أمراً مجحفاً.

وأكمل هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن صلاح لا يُلام على هذا الموقف. وأشار رمزي إلى أن هذه هي المرة الأولى تقريباً في مسيرة صلاح التي يجلس فيها احتياطياً لعدة مباريات أو يتم استبداله بشكل متكرر، وهو موقف صعب جداً على لاعب بحجمه وقيمته الفنية.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الدواجن

الزراعة: مسح نشط في الأسواق للكشف على الدواجن

صلة الرحم

حازم مبروك عطية يوضح أثر صلة الرحم على بركة العمر

شادي زلطة

لتطوير المنظومة التعليمية.. متحدث التعليم يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

