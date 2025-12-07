أحمد موسى: النقد مباح.. لكن لا ابتذال للشركات ولا ترويج لشائعات عن المنتجات دون مسؤولية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الشخصيات باتت تبتز شركات ورجال أعمال بنشر ادعاءات غير مبنية على حقائق، واصفًا هؤلاء بـ«العيال الهبيدة».

المدافعين عن حرية التعبير

وشدد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد على أن ما يقومون به لا يمتّ لحرية الرأي والتعبير بصلة، موضحًا أنه من أكثر المدافعين عن حرية التعبير، لكن ذلك لا يعني السماح بتمرير الشائعات أو الحديث عن منتجات دون أي سند أو ترخيص.

وأضاف أن هذه المسؤولية ليست على عاتق أي فرد، فهناك جهات مختصة تُصدر البيانات وتتولى التقييم والرقابة.

وأشار موسى إلى أن المياه التي تصل إلى المنازل آمنة بنسبة 100%، وأن مياه الشبكات المنزلية أفضل من كثير من المياه المعبأة المعروضة للبيع في الخارج.

موجات الشائعات المتزايدة

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الوقت كان يحتاج إلى وقفة حاسمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعًا مهمًا، ورغم تعدد الاجتماعات السابقة فإن التحدي الأكبر الآن هو التصدي لموجات الشائعات المتزايدة.

وأوضح موسى أن الفترة الماضية شهدت ظهور شخصيات تدّعي الخبرة، مثل شخص قدّم نفسه كمهندس مدني ونشر صورة لكوبري في العراق مدّعيًا أنه مسنود على خشب، قبل أن يتبين عدم صحة ما طرحه، بالإضافة إلى آخر أثار الجدل بحديثه عن تصدير المانجا واستيراد عصير المانجا.