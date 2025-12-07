قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: النقد مباح.. لكن لا ابتذال للشركات ولا ترويج لشائعات عن المنتجات دون مسؤولية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الشخصيات باتت تبتز شركات ورجال أعمال بنشر ادعاءات غير مبنية على حقائق، واصفًا هؤلاء بـ«العيال الهبيدة». 

 المدافعين عن حرية التعبير

وشدد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد على أن ما يقومون به لا يمتّ لحرية الرأي والتعبير بصلة، موضحًا أنه من أكثر المدافعين عن حرية التعبير، لكن ذلك لا يعني السماح بتمرير الشائعات أو الحديث عن منتجات دون أي سند أو ترخيص.

وأضاف أن هذه المسؤولية ليست على عاتق أي فرد، فهناك جهات مختصة تُصدر البيانات وتتولى التقييم والرقابة.

وأشار موسى إلى أن المياه التي تصل إلى المنازل آمنة بنسبة 100%، وأن مياه الشبكات المنزلية أفضل من كثير من المياه المعبأة المعروضة للبيع في الخارج.

موجات الشائعات المتزايدة

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الوقت كان يحتاج إلى وقفة حاسمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعًا مهمًا، ورغم تعدد الاجتماعات السابقة فإن التحدي الأكبر الآن هو التصدي لموجات الشائعات المتزايدة.

وأوضح موسى أن الفترة الماضية شهدت ظهور شخصيات تدّعي الخبرة، مثل شخص قدّم نفسه كمهندس مدني ونشر صورة لكوبري في العراق مدّعيًا أنه مسنود على خشب، قبل أن يتبين عدم صحة ما طرحه، بالإضافة إلى آخر أثار الجدل بحديثه عن تصدير المانجا واستيراد عصير المانجا.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى رجال أعمال حرية الرأي الشائعات

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

محمد صلاح

أزمة محمد صلاح مع الريدز| أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول.. هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في الأزمة

أحمد موسى

أحمد موسى: نشر الشائعات يهدد الاستثمارات.. والحكومة لن تتهاون مع مروّجي الأكاذيب

أحمد موسى

أحمد موسى: النقد مباح.. لكن لا ابتذال للشركات ولا ترويج لشائعات عن المنتجات دون مسؤولية

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

