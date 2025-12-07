أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الشخصيات لجأت مؤخرًا إلى ابتزاز شركات ورجال أعمال عبر تداول معلومات واتهامات لا أساس لها من الصحة، واصفًا هؤلاء بـ«العيال الهبيدة».

حرية الرأي والتعبير

وشدد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، على أن ما يروّجه هؤلاء لا يمتّ لحرية الرأي والتعبير بصلة، موضحًا أنه من أكثر المدافعين عن حرية التعبير، ولكنها لا تعني السماح بنشر الشائعات أو الحديث عن منتجات دون أي ترخيص أو مسؤولية، مؤكدًا أن الجهات المختصة وحدها هي المخولة بإصدار المعلومات والتقارير الرسمية.

مياه الشبكات المنزلية

وأشار الإعلامي إلى أن المياه التي تصل إلى المنازل آمنة بنسبة 100%، مؤكدًا أن مياه الشبكات المنزلية أفضل من كثير من المياه المعبأة المتداولة في الأسواق الخارجية، في رد واضح على الشائعات التي تثار حول جودة المياه.

وفي سياق متصل، قال موسى إن المرحلة الحالية تتطلب وقفة حاسمة لمواجهة موجات الشائعات المتزايدة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مهمًا اليوم، وأن مواجهة الأكاذيب باتت أولوية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ظهور أشخاص يدّعون الخبرة، مثل من قدم نفسه كمهندس مدني ونشر صورة لكوبري في العراق مدّعيًا أنه مسنود على خشب، قبل أن يتضح عدم صحة الرواية، بالإضافة إلى شخص آخر أثار الجدل بتصريحاته عن تصدير المانجا واستيراد عصير المانجا، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تُطلق فقط بحثًا عن التريند دون اعتبار لتأثيرها السلبي على الرأي العام.