فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال

أكدت بوسي محمد فتاة البشعة، أنها لم تعلم أن البشعة حرام شرعا، موضحة أنها اكتشفت أنها حرام بعد أن فعلت ذلك، وأنها كانت تبحث عن أي وسيلة تثبت أنها شريفة، بعد اتهام زوجها له.

وأضافت فتاة البشعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها مكافحة، وأن تعمل من أجل كسب المال الحلال بالتعب، والانفاق على نفسها، مؤكدة أنها تعمل على عربية أكل، وتقوم في نفس الوقت بعمل إعلانات لبعض المحلات، وتقوم بنشر فيديوهات على التيك توك وتعمل " تيك توكرز" .

فتاة البشعة

ولفتت إلى أن لهم تقوم بتصوير نفسها لحظة تنفيذ البشعة من أجل التريند، لكن من أجل أن يعلم الجميع أنها صادقة، وأنها شريف، معلقة :" في حد عايز يعمل تريند على شرفه.. نمت وصحيت طلعت ترند ".

وأشار إلى أنها وضعت النار على لسانها، وهل هناك شخص يضحي بنفسه من أجل المال، أو التريند، معلقة : " هل في أي مال أو تريند يساوي حرق اللسان".