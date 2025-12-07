من علاقة محرمة.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل العثور على طفلة بمقابر المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات العثور على طفلة رضيعة ملقاة بمقابر المعصرة.

حيث تبين أن والدتها أنجبتها من علاقة غير شرعية من عشيقها المحبوس بقضية مخدرات وقامت بإلقائها فور ولادتها.

كشف لغز العثور على طفة في مقابر المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة المعصرة، تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على طفلة رضيعة بمقابر المعصرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات وسرعة ضبط المتهمين.

وبالانتقال والفحص كشفت المعاينة والتحريات، التي أجرتها وحدة المباحث في المعصرة، العثور على طفلة رضيعة على قيد الحياة، وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحيط الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة قامت بإلقاء الفتاة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السيدة بمحافظة الجيزة، وتبين أنها نشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية حملت على أثرها في الطفلة، ثم جرى ضبط الشاب في قضية مخدرات ووضعت الطفلة وقامت بإلقائها في المقابر بالمعصرة.