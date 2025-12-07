عودة المياه إلى المنطقة الصناعية الرابعة بـ 6 أكتوبر

أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الذي شهده خط المياه قطر 600 مم المغذي للمنطقة الصناعية الرابعة، والذي تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأكد الجهاز أنه تم إصلاح العطل بالكامل، وبدأ بالفعل ضخ المياه في الشبكات، وجارٍ العمل على رفع الضغوط تدريجيًا داخل الخطوط لحين عودتها إلى مستوياتها الطبيعية خلال وقت قصير.

وأشار الجهاز إلى أن فرق الصيانة الميدانية تعاملت مع العطل فور وقوعه، وتم تنفيذ أعمال الإصلاح في فترة زمنية قياسية لضمان استعادة الخدمة للمصانع والمنشآت بالمنطقة الصناعية الرابعة في أسرع وقت.

وأكدت الإدارة أن المياه ستعود بكامل طاقتها خلال فترة وجيزة، مع متابعة مستمرة لحالة الشبكات حتى استقرار الضغوط تمامًا.