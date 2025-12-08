قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعزيز التعاون في الرقابة على المنتجات بين سلامة الغذاء والبيطريين

رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين تعزيز التعاون في الرقابة على المنتجات
رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين تعزيز التعاون في الرقابة على المنتجات
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لبحث سُبل التعاون المشترك ودور الأطباء البيطريين في دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق الهوبي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء البيطريون في ضمان سلامة السلسلة الغذائية “من المزرعة إلى المائدة”، باعتبارهم شريكاً أساسياً في منظومة الرقابة على تداول المنتجات ذات الاصل الحيواني. كما أشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التكامل بين الكوادر البيطرية وخطط الهيئة الرقابية، بما يضمن تطوير الممارسات المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

من جانبه، ثمن الدكتور مجدي حسن الجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتوحيد الإجراءات، مؤكداً استعداد نقابة الأطباء البيطريين لتقديم كل أشكال الدعم البشرى والتعاون المستمر من خلال الخبرات البيطرية المؤهلة.

وتناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من أبرزها:
تعزيز مشاركة الأطباءالبيطريين في أنشطة التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية.


التنسيق في برامج التدريب والتأهيل لرفع المهارات الفنية لشباب البيطريين في مجال سلامة الغذاء.


دراسة مبادرات مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

