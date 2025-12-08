هيئة الدفاع: ارتفاع ضحـايا الإعتداءات داخل مدرسة الإسكندرية إلى 9 أطفـــ.ال

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتـ..ـداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية عن مفاجآت جديدة في مسار القضية، بعد اكتشاف ٤ حالات اعتـ..ـداء جديدة من أسر أطفال آخرين، ليزداد بذلك عدد ضحايا الاعتـ..ـداء الجـ..ـنسي إلى٩ حالات .

وقالت هيئة الدفاع في بيان اليوم إن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية من الأطفال وأسرهم، ترجّح وجود تورط إحدى العاملات (ناني) داخل المدرسة، عبر قيامها وفق ما ورد في الشهادات بإخفاء معلومات مهمة عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.

وتنطلق اليوم أولى جلسات القضية التي شغلت الرأي العام قضية اغتـ..ـيال البراءة والطفولة وانعدام الضمير والأخلاق والدين، فلا يوجد كلمات توصف حجم الجـ..ـرم المرتكب في حق أطفال أبرياء لم يتجاوزوا الـ 5 سنوات.