تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هيئة الدفاع: ارتفاع ضحـايا الإعتداءات داخل مدرسة الإسكندرية إلى 9 أطفـــ.ال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتـ..ـداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية عن مفاجآت جديدة في مسار القضية، بعد اكتشاف ٤ حالات اعتـ..ـداء جديدة من أسر أطفال آخرين، ليزداد بذلك عدد ضحايا الاعتـ..ـداء الجـ..ـنسي إلى٩ حالات .

وقالت هيئة الدفاع في بيان اليوم إن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية من الأطفال وأسرهم، ترجّح وجود تورط إحدى العاملات (ناني) داخل المدرسة،  عبر قيامها وفق ما ورد في الشهادات بإخفاء معلومات مهمة عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.

وتنطلق اليوم أولى جلسات القضية التي شغلت الرأي العام قضية اغتـ..ـيال البراءة والطفولة وانعدام الضمير والأخلاق والدين، فلا يوجد كلمات توصف حجم الجـ..ـرم المرتكب في حق أطفال أبرياء لم يتجاوزوا الـ 5 سنوات.

الاسكندرية حالات اعتداء اسكندرية للغات هيئة الدفاع انعدام الضمير

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

