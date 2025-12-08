شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تواصل جهود التعامل مع مياه الأمطار بعد رفع درجة الاستعداد القصوى

تواصل شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى جهودها الميدانية لمواجهة آثار موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة القاهرة اليوم، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، والدفع بكامل المعدات وفرق الطوارئ وفرق المتابعة الميدانية؛ لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بما يساهم في الحفاظ على السيولة المرورية ويمنع تأثيرات الأمطار على المرافق الحيوية.

وشهد عدد من المناطق بالمحافظة سقوط أمطار بدرجات متفاوتة، شملت:

العباسية – السيدة زينب – محور المشير – المقطم – كورنيش المعادي – طريق السويس – مصر القديمة – متحف الحضارات – عابدين – الشرابية – مدينة نصر – رمسيس – صلاح سالم – حلوان – ميدان التحرير.

وتواصل فرق الشركة أعمال السحب والتعامل مع التجمعات المائية، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير الوقائية لمخارج ومصارف الأمطار، وذلك لضمان استمرارية العمل لحين استقرار الأحوال الجوية بشكل كامل.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أن غرفة الأزمات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة للتنسيق مع محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية، ومتابعة التغيرات الجوية أولًا بأول، لضمان الاستجابة الفورية والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.