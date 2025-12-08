قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تواصل جهود التعامل مع مياه الأمطار بعد رفع درجة الاستعداد القصوى

سيارات شفط مياه الأمطار
سيارات شفط مياه الأمطار
منار نور

تواصل شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى جهودها الميدانية لمواجهة آثار موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة القاهرة اليوم، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، والدفع بكامل المعدات وفرق الطوارئ وفرق المتابعة الميدانية؛ لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بما يساهم في الحفاظ على السيولة المرورية ويمنع تأثيرات الأمطار على المرافق الحيوية.

وشهد عدد من المناطق بالمحافظة سقوط أمطار بدرجات متفاوتة، شملت:
العباسية – السيدة زينب – محور المشير – المقطم – كورنيش المعادي – طريق السويس – مصر القديمة – متحف الحضارات – عابدين – الشرابية – مدينة نصر – رمسيس – صلاح سالم – حلوان – ميدان التحرير.
وتواصل فرق الشركة أعمال السحب والتعامل مع التجمعات المائية، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير الوقائية لمخارج ومصارف الأمطار، وذلك لضمان استمرارية العمل لحين استقرار الأحوال الجوية بشكل كامل.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أن غرفة الأزمات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة للتنسيق مع محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية، ومتابعة التغيرات الجوية أولًا بأول، لضمان الاستجابة الفورية والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصرف الصحى مياه الأمطار محافظة القاهرة

