مباراة مصر وإيران بالمونديال.. طلب عاجل من الديهي لاتحاد الكرة

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تحفظه على موعد مباراة منتخبي مصر وإيران المقررة في 26 يونيو المقبل ضمن منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن هذا التاريخ يتزامن مع احتفالية يوم المثلية والشواذ.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إنه على الجانبين المصري والإيراني الحرص على عدم وضع المنتخبين في سياق سياسي أو اجتماعي غير مناسب.

وأضاف أنّ إيران تقدّمت باحتجاج رسمي بشأن موعد المباراة، داعيًا كلًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة إلى دراسة خيار تأجيل المباراة أو تغيير موعدها لضمان عدم وضعها في سياق قد يثير التوتر أو يصرف الأنظار عن الجانب الرياضي.

كما دعا الإدارة الأمريكية في ضوء تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن رفضه سابقًا إلى لعب دور في ضبط الأجواء المحيطة بالفعاليات الدولية الرياضية لضمان عدم تسييسها.

وختم الديهي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم المهندس هاني أبو ريدة، على استخدام شبكة علاقاته الدولية للتوصل إلى حل.

