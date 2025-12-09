الديهي: الوضع في اليمن صعب.. والتعقيدات خطيرة تهدد الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الأوضاع في اليمن تشهد تعقيدات خطيرة تهدد الأمن القومي العربي، واصفًا ما يحدث هناك بأنه كارثة حقيقية، مشددًا على ضرورة أن يبقى اليمن شأنًا يمنيًا خالصًا دون تدخلات خارجية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "الوضع في اليمن صعب، وما يحدث هناك كارثة، اليمن ملف ملغوم والسيطرة على جنوب اليمن تظل إشكالية كبيرة".

وأشار إلى ضرورة ترك إدارة البلاد لليمنيين أنفسهم، مضيفًا: "خلي الناس تقعد.. اليمن لليمنيين والجزر لليمن، خلونا بعيدًا"، موضحًا أن هناك ملفات أخرى ضاغطة مثل السودان وليبيا.

وفي حديثه عن الأزمة السودانية، وجّه الديهي انتقادًا حادًا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائلاً: "حميدتي يمارس ما يمارسه الشيطان في بلاده".

وأوضح أن استيلاء حميدتي على مناطق إنتاج النفط أدى إلى توقف آخر مورد نقدي يدخل السودان، مما تسبب في أزمة كارثية يتحمل الشعب السوداني ثمنها.