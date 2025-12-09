تراجع أسعار النفط وسط ترقب محادثات أوكرانيا وقرار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلةً الخسائر التي سجلتها في جلسة أمس الاثنين بعدما فقدت نحو 2%، بينما يراقب المتعاملون عن كثب مسار محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب القرار الوشيك بشأن معدلات الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 62.34 دولاراً للبرميل.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.3%، مسجلاً 58.70 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا بأكثر من دولارٍ واحد أمس الاثنين، عقب استئناف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن «تراجع سعر برنت باتجاه 62 دولاراً يتماشى تماماً مع السيناريو الأوسع لشهر ديسمبر كانون الأول»، بحسب رويترز.

وأضافت أنّ «الضجة المحيطة باحتمال حدوث اضطرابات في العراق تلاشت سريعاً، لتعود السوق إلى محركها الرئيسي المتمثل في وفرة المعروض وتوقعات الطلب الحذرة».

خطة السلام الروسية الأوكرانية

وتستعد أوكرانيا لإطلاع الولايات المتحدة على نسخة محدّثة من خطة السلام، عقب محادثات أجراها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه.سي.إم تريد»، إن «النفط مستمر داخل نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح الصورة بشأن مسار محادثات السلام».

وأوضح أنه «في حال انهارت المحادثات قد ترتفع أسعار النفط، أما إذا أُحرز تقدم وبرزت فرصة لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار».



وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يناقشان استبدال سقف السعر المفروض على صادرات النفط الروسية بحظر شامل على الخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات موسكو النفطية.

وتترقّب الأسواق قرار الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غداً الأربعاء، وسط تقديرات تشير إلى احتمال نسبته 87% لخفض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية.