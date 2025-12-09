قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
رياضة

تفوق الفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والأردن قبل لقاء اليوم فى كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقى فى الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر مع نظيره الأردني فى تحد مثير وصعب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

يعتبر لقاء اليوم بين منتخبي مصر والأردن الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر من أجل خطف بطاقة التأهل الى الدور التالي في بطولة كأس العرب خاصة أن المنتخب لم يحقق أى فوز حتي الآن فى البطولة وتعادل فى المباراتين الماضيتين امام الكويت ثم الامارات بنفس النتيجة 1 / 1. 

ويدخل منتخب الأردن المباراة وهو متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، ضمن بها التأهل مباشرة إلى دور الـ 8، فيما يرفع منتخب مصر شعار " لا بديل عن الفوز " ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وبالتالى يتأهل مباشرة إلى دور الثمانية بصفته وصيف المجوعة الثالثة بغض النظر عن نتيجة مواجهة الإمارات والكويت، أما التعادل مع الأردن وحصد نقطة واحدة قد لا تكفى لحجز تذكرة التأهل الثانية، إذا حقق أحد المنتخبين المنافسين الفوز على الآخر فحينها سيرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويحل فى المركز الثانى.

ويمكن أن تكفى نقطة التعادل مع الأردن للتأهل فى حال تعادل الكويت مع الإمارات، ويتساوى المنتخبين فى عدد النقاط لكل منهم نقطتين، وتتأهل مصر برصيد ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب 2025

يمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الأردن في بطولة كأس العرب عبر شاشات: بي إن سبورتس، الكاس القطرية، إم بي سي مصر 2، دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

تواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقّق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل:

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلا المباراتين

1988 – كأس العرب: مصر 2 – 0 الأردن (مباراة تحديد المركز الثالث)

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي

ويعتزم حلمى طولان المدير الفنى لمنتخب مصر اجراء العديد من التغييرات فى التشكيل الذى سيخوض به المباراة من اجل الدفع بعناصر أكثر هجومية حيث من المتوقع أن تشهد تشكيلا مغايرا عن السابق فى الكثير من المراكز، خاصة أن المنتخب سيلعب بطريقة هجومية أكثر من المباراتين السابقتين، وتم تجهيز العناصر الرابحة المتمثلة فى مروان حمدى الذى سجل هدف التعادل أمام الإمارات، وحصد جائزة أفضل لاعب فى اللقاء، ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وكريم العراقى وميدو جابر.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من :

فى حراسة المرمى : محمد بسام .

في الدفاع: كريم العراقي والونش ورجب نبيل ويحيى زكريا

فى خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد الننى وأفشة

فى خط الهجوم: ميدو جابر وإسلام عيسى ومروان حمدى.

فى المقابل يمتلك منتخب الأردن بقيادة مديره الفنى جمال السلامى خط هجوم قوى، حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف فى مباراتين، ولديه لاعبون مميزون فى الثلث الأمامى أبرزهم: يزن النعيمات وعلى علوان ومهند أبو طه ومحمود المرضى.

من جانبه، أكد حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، أن الجهاز الفنى سيلجأ لإجراء تغييرات على تشكيل المباراة، بسبب حالة الإرهاق التى تعرض لها اللاعبين، مشيرا إلى أنه لا يوجد لاعب يستطيع أن يلعب مباراتين خلال يومين، وأن المنتخب خلال اليومين الماضيين اقتصرت استعداداته للمواجهة على جلسات استشفائية فقط. 

وقال إنه يتقدم باعتذار للجماهير المصرية عن عدم تحقيق النتائج المطلوبة، وأنه لا يتنصل من المسئولية على الرغم من الظروف التى تعرض لها المنتخب قبل البطولة، موجها شكره إلى الجماهير التى ملأت مدرجات استاد لوسيل، وأيضا الجماهير التى دعمت المنتخب داخل مصر.

وأشاد طولان بأداء اللاعبين والتزامهم داخل الملعب، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير المصرية، ودائما لديهم الإصرار للعودة إلى اللقاء وهذا حدث فى مباراتى الكويت والإمارات، فبمجرد تلقى هدف يتحول الفريق ويكافح من أجل تعديل النتتيجة، لافتا إلى أن منتخب الأردن منظم ويجيد لعب كرة القدم الحديثة، ويمتلك مجموعة من العناصر المميزة فى جميع المراكز.

منتخب مصر منتخب مصر والأردن ملعب البيت بطولة كأس العرب كأس العرب

