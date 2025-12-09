صلاة جناز والدة الأنبا فيلوباتير بحضور أساقفة وكهنة وشعب الإيبارشية |صور

أقيمت ، أمس، مراسم جنازة مهيبة للمرحومة والدة نيافة الأنبا فيلوباتير، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية (المطرانية).

صلوات تجنيز

وقد ترأس صلوات الجناز عددٌ من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجموعة من الآباء الرهبان، والآباء الكهنة، إلى جانب مجمع كهنة الإيبارشية، ومجموعة من الآباء الكهنة من إيبارشيات مجاورة.

وشهدت الصلوات حضورًا شعبيًا واسعًا من أبناء الكنيسة الذين اجتمعوا لوداع الأم الفاضلة وسط أجواء خاشعة امتلأت بروح التعزية والإيمان من أسرتها ومحبيها.

كما شارك العديد من الوفود الرسمية في تقديم العزاء، بحضور مجموعة من السادة المسؤولين من الجهات الحكومية، وممثلي الأحزاب والنواب والنقابات، وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة المنيا ومراكزها، إلى جانب وفود من محافظات أخرى.

ويتقدم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي،

وأسرتا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat،

بخالص العزاء إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير،

أسقف أبو قرقاص وتوابعها،

في نياحة والدة نيافته.

