تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية وسط تراجع المؤشر الرئيسي

شهدت البورصة المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء تقلبات واضحة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي تحت ضغط هبوط أسهم عدد من الشركات الكبرى، مقابل ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات متخصصة وسط تداولات نشطة تجاوزت المليار جنيه.

أداء المؤشرات اليوم

- مؤشر "إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 0.16% ووصل إلى 41896 نقطة

سعر الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي الأممي للتنمية المستدامة

- مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض بنسبة 0.03% إلى 51329 نقطة

- مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي": هبط بنسبة 0.16% إلى 19040 نقطة

- مؤشر "EGX35-LV": ارتفع بنسبة 0.33% ليصل إلى 4609 نقطة

- مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": صعد بنسبة 0.75% إلى 12844 نقطة

- مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": زاد بنسبة 0.64% إلى 17011 نقطة

- مؤشر الشريعة الإسلامية: ارتفع بنسبة 0.63% إلى 4419 نقطة

- مؤشر "تميز": انخفض بنسبة 1.06% إلى 19664 نقطة