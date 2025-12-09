أمطار غزيرة.. جولة ميدانية لرئيس صرف الإسكندرية لمتابعة التعامل مع النوة

أجرى المهندس “سامي قنديل” رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة مرورية موسعة لمتابعة أعمال الشركة خلال موجة الأمطار المتوسطة والغزيرة التي بدأت منذ الثالثة صباحًا، والمقرر استمرارها حتى الغد وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتفقد “قنديل” خلال جولته عددًا من التمركزات الميدانية المنتشرة بالمحافظة، واطّلع على جاهزية الفرق العاملة في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار. كما شملت الجولة المرور على بعض محطات الرفع لمتابعة انتظام التشغيل وفاعلية المعدات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والمحاور الرئيسية، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل السريع لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد “قنديل” أن الشركة دفعت بنحو 150 سيارة ومعدة متمركزة في مختلف النقاط الساخنة بالمحافظة، بالإضافة إلى 50 سيارة ومعدة مخصصة لأعمال التطهير لضمان أعلى معدلات الجاهزية خلال موجة عدم الاستقرار.

كما شدد على استمرار المتابعة اللحظية للحالة على مدار الساعة حتى انتهاء النوة تمامًا.