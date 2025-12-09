القومي للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بفروعه لمتابعة التصويت ومشاركة المرأة فى انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 ، خلال يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ ديسمبر 2025.

تيسير مشاركة السيدات

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس على أن المجلس يقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تيسير مشاركة السيدات وتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، حيث تتابع غرفة العمليات مجريات التصويت و مشاركة المرأة، وتلقى اتصالات واستفسارات السيدات عبر الخط المختصر 15115 ، منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.