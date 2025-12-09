الأعلى للإعلام يستدعي مسئول إدارة حساب خالد طلعت بسبب شكوى نادي الزمالك

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء المسئول عن إدارة حساب الإعلامي خالد طلعت على موقع "فيس بوك"، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

جاء القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، بعدما رصدت اللجنة مخالفة للمعايير والأكواد المهنية في منشور تم بثه عبر الصفحة الرسمية لخالد طلعت على منصة “فيسبوك”.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة للإيضاحات اللازمة بشأن مضمون المنشور محل الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفق لوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.