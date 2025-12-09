نور إيهاب أمام آسر ياسين ودينا الشربيني في مسلسل «اتنين غيرنا» رمضان 2026

تنضم نور إيهاب إلى النجمين آسر ياسين ودينا الشربيني في بطولة مسلسل “اتنين غيرنا”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

العمل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي يجمع بين التوتر الإنساني والعلاقات المتشابكة.

وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وتأتي مشاركة نور إيهاب في اتنين غيرنا بعد نجاحها الأخير في حكاية "نور مكسور" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، حيث قدّمت شخصية مختلفة عن أدوارها؛ فتاة تتعرض لصدمة تهز حياتها، فتسلك طريقًا مظلمًا يقودها إلى الرغبة في الانتقام، ما أبرز جانبًا جديدًا من قدراتها التمثيلية.

كما تنتظر نور إيهاب عرض مسلسل “للعدالة وجه آخر” بطولة ياسر جلال وأروى جودة، والذي يشكل خطوة جديدة في مسيرتها، بالإضافة لفيلم “الساعة ٧” مع محمد شرنوبي المنتظر عرضه قريباً.