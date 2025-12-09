قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
فن وثقافة

نور إيهاب أمام آسر ياسين ودينا الشربيني في مسلسل «اتنين غيرنا» رمضان 2026

نور إيهاب
نور إيهاب
أحمد البهى

تنضم نور إيهاب إلى النجمين آسر ياسين ودينا الشربيني في بطولة مسلسل “اتنين غيرنا”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026. 

العمل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي يجمع بين التوتر الإنساني والعلاقات المتشابكة. 

وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وتأتي مشاركة نور إيهاب في اتنين غيرنا بعد نجاحها الأخير في حكاية "نور مكسور" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، حيث قدّمت شخصية مختلفة عن أدوارها؛ فتاة تتعرض لصدمة تهز حياتها، فتسلك طريقًا مظلمًا يقودها إلى الرغبة في الانتقام، ما أبرز جانبًا جديدًا من قدراتها التمثيلية.

كما تنتظر نور إيهاب عرض مسلسل “للعدالة وجه آخر” بطولة ياسر جلال وأروى جودة، والذي يشكل خطوة جديدة في مسيرتها، بالإضافة لفيلم “الساعة ٧” مع محمد شرنوبي المنتظر عرضه قريباً.

نور إيهاب آسر ياسين دينا الشربيني مسلسل اتنين غيرنا

