هاني رمزي: يومان على إنتهاء تصوير " بدون مقابل" .. ولم يحدد موعد عرضه

كشف الفنان القدير هاني رمزي عن موعد الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد" بدون مقابل".

وقال هاني رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد: يتبقي يومان فقط، علي انتهاء تصوير مسلسل" بدون مقابل"، ولكن حتي الآن لا يوجد موعد محدد لعرضه الي شاشات التليفزيون.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي ، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل ، ومن إخراج جمال عبد الحميد .

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.