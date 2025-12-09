مفاجآت في تشكيل الأردن أمام مصر في بطولة كأس العرب

أعلن جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن تشكيل النشامى لمواجهة نظيره المنتخب المصري، في المباراة التي تقام عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ورغم ضمان المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الكويت والإمارات، قرر السلامي إراحة كل عناصره الأساسية تقريبًا، مجريًا 11 تغييرًا كاملًا في التشكيلة الأساسية، استعدادًا لمنافسات ربع النهائي.

تشكيل الأردن أمام مصر:

حراسة المرمى: نور بني عطية

الدفاع: محمد أبو حشيش – هادي الحوراني – علي حجبي – سليم عبيد

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – عصام السميري

الهجوم: محمد أبو زريق – أحمد العرسان – عودة الفاخوري

دكة البدلاء تضم كل من:

يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، عامر جاموس، علي علوان، يزن النعيمات، محمود المرضي، سعد الروسان، مهند أبو طه، نزار الرشدان، أدهم القريشي.

ويحتاج منتخب مصر، الذي يمتلك نقطتين فقط، إلى الفوز في لقاء اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، فيما يدخل الأردن المباراة بدون ضغوط بعد ضمان الصدارة، وهو ما دفع السلامي لمنح الراحة الكاملة للنجوم الذين شاركوا في الانتصار الأخير على الكويت بنتيجة (3-1).