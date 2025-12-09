بغداد تستضيف أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

استضافت العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة (28) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة (36) لمكتبه التنفيذي، يومي 9 - 10 ديسمبر 2025، وذلك بمشاركة عدد من وزراء السياحة بالدول العربية، إضافة إلى السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابقة، والتي عقدت بالأمانة العامة للجامعة يوم 12 /12 /2024، والذي نص على "عقد الدورة (28) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، يومي 9 - 10 /12 /2025، ببغداد، على أن يسبقها عقد الدورة (36) للمكتب التنفيذي للمجلس يوم 8 /12 /2025.

وألقى الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، كلمة أوضخ فيها أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً بجنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.

وعملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا الصدد، ما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023، وتعمل اللجان داخل الجامعة حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، ومؤخراً عقد بالجامعة العربية اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2025، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.

وعقد على هامش أعمال المجلس منتدى شمولية المقاصد السياحية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء العرب في مختلف جوانب صناعة السياحة وصدر عنه عدد من التوصيات التي عرضت على الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وترأس المكتب التنفيذي شريف فتحي عطية وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، كما ترأس أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الحالية الدكتور/ أحمد فكاك البدراني – وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق.

وبحثت هذه الدورة العديد من الموضوعات، التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها الدول العربية في ضوء التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ومن ثم الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاع السياحة في التنمية المستدامة بالدول العربية، خاصة في ظل ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيـادة موارد الدول العربية من العملات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من الموضوعات أهمها:- الابتكار السياحي والسياحة الذكية، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، عاصمة السياحة العربية لعام 2026، منتدى الاحصاءات السياحية بالدول العربية، الاستراتيجية العربية للسياحة.