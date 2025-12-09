قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
عودة بعثة الأولمبياد الخاص إلى أرض الوطن.. ولاعبات المنتخب يهدين الإنجاز التاريخي إلى الرئيس السيسي

يمنى عبد الظاهر

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعثة منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة السلة الموحدة 3×3 بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لكأس العالم للاولمبياد الخاص التي أُقيمت في سان خوان – بورتوريكو، وسط أجواء احتفالية شارك فيها أسر وعائلات اللاعبات وأعضاء البرنامج المصري.

وحرصت لاعبات المنتخب على إهداء هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المتواصل لذوي الاعاقة ولحركة الاولمبياد الخاص العالمية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر ديسمبر، مؤكدات أن ما تحقق هو ثمرة رؤية الدولة المصرية في دعم الدمج وتمكين لاعبي الاولمبياد الخاص في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمن المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري التهنئة التي وجهتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى البعثة المصرية عقب الفوز بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن رسالتها الداعمة تعكس تقدير الدولة المصرية لإنجازات اللاعبين، وتعزز من مسؤولية البرنامج في مواصلة التطوير وتحقيق مزيد من النجاحات على الساحة الدولية.

وأضاف أن المنتخب قدم بطولة استثنائية ونجح في تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها، مشيدًا بالروح القتالية للاعبات، وقدرتهن على الحفاظ على التركيز حتى لحظات التتويج.

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن فخره الكبير بما قدمته البعثة، مؤكدًا أن اللاعبات “حققن المطلوب وعدن مرفوعات الرأس”، بعد أداء مشرف يعكس قوة البرنامج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا. ووجه تهامي الشكر للجهاز الفني والإداري الذي عمل باحترافية طوال مراحل الإعداد والمشاركة.

بهذه الذهبية المستحقة يضيف منتخب الأولمبياد الخاص المصري إنجازًا جديدًا للسجل الحافل للبعثات المصرية على الساحة الدولية، ويؤكد مرة أخرى أن الإرادة والإصرار قادران على صناعة الفارق وتصدّر منصات العالم.

