منتخب السيدات المصري للأولمبياد الخاص يتوج بالميدالية الذهبية في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3

توج منتخب الأولمبياد الخاص المصري للسيدات لكرة السلة الموحدة 3×3 بالميدالية الذهبية في نهائي المستوي الثاني بكأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – ببورتوريكو وذلك بعد الفوز المستحق على المنتخب المغربي بنتيجة 7 – 6 في نهائي قوي ومثير حتى اللحظات الأخيرة.

جاءت المباراة على مستوى عال من الندية إذ أظهرت لاعبات المنتخب المصري روح قتالية وتركيزا كبيرا في مواجهة منتخب المغرب، أحد أقوى المنتخبات المشاركة ،وتمكنت بطلات مصر من حسم اللقاء بفضل الأداء الجماعي والتناغم بين لاعبات الاولمبياد الخاص المصري واللاعبات الشريكات في نموذج مشرف للدمج الرياضي.

وجه معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري خالص التهاني للجهاز الفني والاداري ولاعبات بعثة المنتخب، مؤكدا أن هذا الإنجاز العالمي هو ثمرة عمل وجهد امتد لأشهر من الإعداد.

وقال "محمود " أن ما قدمته لاعبات المنتخب اليوم هو صفحة جديدة تكتب بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والأولمبياد الخاص المصري ،الفريق أثبت أن الدمج ليس شعارا بل حقيقة نعيشها داخل الملعب ،فلاعبات الأولمبياد الخاص وشريكاتهن لعبن كقلب واحد وإرادة واحدة، ونجحن في رفع اسم مصر على منصة التتويج العالمية ،أشعر بالفخر بكل لاعبة وكل فرد داخل البعثة.

ووجهت البعثة المصرية برئاسة الاستاذ الدكتور باسم تهامي خالص الشكر والتقدير لكل الداعمين، وفي مقدمتهم مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري عاي الدعم الكبير والمساندة وتوفير كافة الامكانات المتاحة لنجاح مهمة البعثة ، وكذلك الدعم الحكومي ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتسهيل ودعم اجراءات سفر البعثة المصرية ، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات الداعم الرئيسي لحركة الأولمبياد الخاص المصري والتي كان لمساندتها دور محوري في استمرار خطط التطوير ، كما ثمنت البعثة دعم الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي قدمت بيئة تدريبية متميزة خلال مرحلة الإعداد واستضافتها لفعاليات المسابقة الوطنية ،بالإضافة إلى الامتنان الكبير للسادة الصحفيين والإعلاميين على تغطيتهم المتميزة التي أبرزت قيمة الإنجاز المصري للعالم.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأولمبياد الخاص المصري إلى أرض الوطن غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 صباحًا، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS986 عبر قاعة رقم 3 بالمطار الجديد.