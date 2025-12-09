رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً

قال الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن الهيئة بدأت تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني التجريبية على أتوبيسات النقل العام، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات للمواطنين.

المرحلة الأولى: تجهيز 300 أتوبيس خلال 3 أسابيع

وقال الشيخ في تصريحات للإعلامية عزة مصطفي : "تشمل المرحلة الأولى تجهيز 300 أتوبيس بأنظمة الدفع الإلكتروني خلال أيام، تمهيدًا لتعميم التجربة على كامل أسطول النقل العام. والدفع الإلكتروني خطوة محورية لضبط الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل."

كروت مسبقة الدفع لتسهيل الخدمة

وقال الشيخ: "سنطلق كروت مسبقة الدفع لاستخدامها على أتوبيسات النقل العام، مع توفير منافذ بيع معتمدة داخل المحطات النهائية لتسهيل حصول المواطنين عليها، كما ستُباع الكروت داخل الأتوبيسات لضمان وصولها لأكبر عدد من الركاب."

تطبيق محمول لشحن الكروت

وقال الشيخ: "سيتم إطلاق تطبيق محمول يتيح للمواطنين شحن كروت النقل العام مسبقة الدفع ومتابعة الرصيد وإتمام عمليات الشحن دون الحاجة للرجوع لمنافذ الخدمة، لتسهيل تجربة استخدام الأتوبيسات الذكية."

تذكرة نصف المسافة لتشجيع الاستخدام

وقال الشيخ: "سنقوم بتفعيل نظام تذكرة نصف المسافة بهدف جذب المواطنين لاستخدام أتوبيسات النقل العام، في إطار خطة الدولة لتقليل الازدحام وتعزيز الإقبال على وسائل النقل الجماعي."