مفيدة شيحة: العتاب فرصة ذهبية لإحياء العلاقات

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" على قناة النهار وان، حلقة اليوم الثلاثاء للحديث عن العلاقات العاطفية، تحت عنوان "هل العتاب فرصة ذهبية لعودة العلاقات".

وأكدت شيحة خلال الحلقة على أهمية التعامل بأسلوب إنساني هادئ في المواقف العاطفية، مشيرة إلى أن اختيار الكلمات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حالات الخلافات.

وقالت الإعلامية: "ياريت كل الناس يكون عندها براح من الإنسانية والهدوء، والتعامل الأمثل مع المواقف. اختاروا الكلمات اللي تدغدغ القلب لو كنتم متخاصمين، واختاروا الكلام الحلو وأنتم بتتصالحوا."

وأضافت أن العتاب ليس مجرد نقد أو لوم، بل فرصة لإعادة التواصل وبناء جسور الثقة والمحبة بين الأطراف، مؤكدًة أن الصدق والهدوء والكلمات الطيبة هي مفتاح نجاح أي مصالحة.

