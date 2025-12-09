قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اشتري أوبل انسيجنيا سيدان بـ 650 ألف جنيه

أوبل انسيجنيا موديل 2017
أوبل انسيجنيا موديل 2017
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 أوبل انسيجنيا موديل 2017

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل انسيجنيا موديل 2017، وتنتمي انسيجنيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل انسيجنيا موديل 2017 الخارجية

 أوبل انسيجنيا موديل 2017

تظهر سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 من الخارج بتصميم عصري وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفيه، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية تم تثبيتها لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك أوبل انسيجنيا موديل 2017

 أوبل انسيجنيا موديل 2017

تستمد سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل انسيجنيا موديل 2017 الداخلية

 أوبل انسيجنيا موديل 2017

زودت سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبتيها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر أوبل انسيجنيا موديل 2017

 أوبل انسيجنيا موديل 2017

تباع سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
