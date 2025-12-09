مقـ.ـتل ضابط بريطاني في حادث مأساوي بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية في حادث مأساوي وقع داخل الأراضي الأوكرانية أثناء متابعته اختبارا لقدرة دفاعية جديدة تجريه القوات الأوكرانية بعيدًا عن خطوط المواجهة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: نعلن ببالغ الأسى أن أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية توفي في أوكرانيا صباح الثلاثاء 9 ديسمبر، بعد إصابته في حادث مأساوي أثناء مراقبة القوات الأوكرانية وهي تختبر قدرة دفاعية جديدة بعيدًا عن خطوط المواجهة. تم إبلاغ عائلته، ونقدم لهم أعمق مشاعر التعاطف في هذا الوقت الحزين".

وأعرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن صدمته إزاء الحادث، قائلاً في منشور عبر منصة X: "أشعر بالحزن الشديد لمقتل أحد أفراد الخدمة البريطانية في أوكرانيا. أقدم خالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت الأليم. قلوبنا معهم."

وأكدت المملكة المتحدة سابقًا وجود "عدد صغير" من أفراد قواتها المسلحة داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن دورهم يتركز في توفير الأمن للبعثة الدبلوماسية البريطانية ودعم القوات الأوكرانية في مهام محددة.

ووفق ما نقل لوكالة "برس أسوشييتد برس"، لم يقيم الحادث على أنه ناجم عن نيران معادية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته الدقيقة.