صوتي راح| أحمد موسى منفعلا: تقييمي للمنتخب صفر في كأس العرب 2025
بث مباشر| أحمد موسى يشتعل غضبًا بعد الخروج المهين لمنتخب من كأس العرب
محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة
سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان
نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق
فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
رياضة

إبراهيم فايق يفتح النار علي هاني أبو ريدة : عاجبك المنظر ده

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ميرنا محمود

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

ووجه الإعلامي إبراهيم فايق، انتقادات  إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بعد خروج منتخب مصر في بطولة كأس العرب .

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة mbc masr : يا باشمهندس هاني أبو ريدة عاجبك المنظر ده؟ إحنا لا حول لنا ولا قوة.. مش قدها منطلعش بالمنتخب.. ده يرضي مين؟.

وأضاف فايق: جمهور مصر هيموت والناس بتغلي من الماتش الأول.. الماتش لو قعد لبكرة الفجر مش هنسجل.. أنت يا هاني أبو ريدة اللي تتحمل المسؤولية.. جبت حلمي طولان وأنت عارف إنه مش على وفاق مع حسام حسن.

وأستكمل فايق: هاني أبو ريدة هو المسؤول عن المهزلة دي.. وكابتن حلمي طولان يتحمل المسؤولية باختياراته واللاعيبة بتتحمل المسؤولية.. ده واحد من اللاعيبة راح اتخانق مع الجمهور.. هو ده منتخب مصر؟ لو في أي مكان في الدنيا شاف المنتخب ده هيحاسب المسؤولين ومش هيتسابوا.

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.

علق حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على خروج الفراعنة من بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان عبر المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ولد يتيما بفعل فاعل ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما المهندس هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الاعلامي مدحت شلبي.

وتابع طولان: منتخب مصر الثاني لم يلق أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست رسمية.

وواصل: الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

وشدد على أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في ملف كرة القدم داخل مصر.

وأشار حلمي طولان إلى أن منتخب مصر أهدر اليوم أكثر من ست فرص، بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاث فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

وتابع طولان أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.

