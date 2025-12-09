محدش يهمه سمعتنا| رسالة قوية من أحمد موسى للمسئولين عن الرياضة

وجه الإعلامي أحمد موسى، كلامه إلى المسئولين عن الرياضة المصرية بسبب الخروج المهين من كأس العرب بعد التعادل السلبي أمام الإمارات والكويت قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية قبل قليل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، ليه مقعدتوش مع بعض وشكلتوا منتخب نروح بيه الدوحة، كل واحد خد حتة وطار فيها، ومحدش بيهمه المنتخب



وأردف الإعلامي أحمد موسى، ان : الناس هناك بتعيط وإحنا هنا بنبكي، أنا مشوفتش كورة بعد حسن شحاتة، يعني من 2010 مشفتش كورة لاعبنا إيطاليا والبرازيل، ودلوقتي مفيش عندنا غير صلاح ومرموش ومصطفى ربنا يباركلهم ويكرمهم

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أيه يا نائب دياب أيه أهمية الدوري المصري ليه موقفتوش يعني هتنجيبوا الديب من ديله، المنتخب أهم من الدوري.