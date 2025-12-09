أحمد موسى: هيطرمخوا على كارثة المنتخب في كأس العرب

أكد الإعلامي أحمد موسى، غضبه من أداء المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب، قائلا: يوم مباراة الكويت قولت لازم الفريق ده يرجع النهارده ميكملش ويوم مباراة منتخب الإمارات نفس الحكاية قولت يمكن يحسنوا قدام الأردن.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب التاني في الأردن هو اللي فاز علينا، ولو المنتخب الأول كان فاز 7 مرتاح.

وقال أحمد موسى: مفيش منظومة لأن في مجاملات متعرفش مين بيختار مين، فين طاهر محمد طاهر، والشحات، قائلا: أنت دلوقتي بتتكلم عن سمعة رياضة في البلد، عارفين يعني أيه؟!.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: طيب منتخب 2005 فاشل، وحلمي طولان وأحمد الكاس في مين تاني، حتى بيراميدز قال إزاي أديك لاعيبة، الله! هو ده وضع ينفع في بلد زي مصر!

وواصل: بكلم كل المسئولين في الرياضة من أول وزير الشباب وأحمد دياب وهاني أبو ريدة وحسام حسن، ولو سمحتم محدش يقولي بطولة ودية.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: لو ودية مكنتش روحت من الأول، ومحدش يقولك لجنة لأن دي أفشل حاجة وكده أنت بتطرمخ على الحاجة وتحطها في الدرج.