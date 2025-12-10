قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة إكليريكية المُحرق | شاهد

اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة إكليريكية المُحرق
اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة إكليريكية المُحرق
ميرنا رزق

استضافت إيبارشية بني مزار والبهنسا، اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، والذي حمل شعار "Triquetra"، وذلك في بيت السيدة العذراء والبابا شنودة الثالث بالفاروقية، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية والراهب القس أرساني المُحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

ثالوث الكاهن

وبدأت فعاليات اليوم الأول بصلاة رفع بخور عشية، ثم ألقى نيافة الأنبا أنيانوس كلمة روحية بعنوان "ثالوث الكاهن"، حيث دارت حول علاقة الكاهن (بنفسه، وبيته، وشعبه).

وتوالت فعاليات اليوم الثاني بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول ببني مزار،  وعقب انتهائه عُقد لقاء للطلبة الإكليريكيين مع بعض الآباء الكهنة بالإيبارشية للاستفادة الروحية، وتناقل الخبرات من الآباء للطلبة. 

إيبارشية بني مزار الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكية اللاهوتية المُحرق الأنبا أنيانوس

