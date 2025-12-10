اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة إكليريكية المُحرق | شاهد

استضافت إيبارشية بني مزار والبهنسا، اليوم الإكليريكي الحادي عشر لطلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، والذي حمل شعار "Triquetra"، وذلك في بيت السيدة العذراء والبابا شنودة الثالث بالفاروقية، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية والراهب القس أرساني المُحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

ثالوث الكاهن

وبدأت فعاليات اليوم الأول بصلاة رفع بخور عشية، ثم ألقى نيافة الأنبا أنيانوس كلمة روحية بعنوان "ثالوث الكاهن"، حيث دارت حول علاقة الكاهن (بنفسه، وبيته، وشعبه).

وتوالت فعاليات اليوم الثاني بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول ببني مزار، وعقب انتهائه عُقد لقاء للطلبة الإكليريكيين مع بعض الآباء الكهنة بالإيبارشية للاستفادة الروحية، وتناقل الخبرات من الآباء للطلبة.