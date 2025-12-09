قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة يختتم ورشة أمانة في إيدك

القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"
القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"

اختتمت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"، ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، مستهدفة متطوعات الهلال الأحمر المصري، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وبمشاركة عدد من قيادات المجلس والهلال الأحمر ووزارة الداخلية.

 أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها لمتطوعات الهلال الأحمر المصري، مثمنة جهودهن ومشاركتهن الفعّالة في دعم أنشطة التوعية ضمن فعاليات الحملة، مؤكدة أن ثقافة التطوع تمثل قيمة راسخة في المجتمع المصري وتعكس روح العطاء والمسؤولية لدى الشباب، مشددة على أن مشاركة المتطوعات في ورشة "أمانة في إيدك" تمثل نموذجًا مشرفًا لدور الشباب في نشر الوعي الرقمي وتعزيز الأمان الإلكتروني للنساء والفتيات، مشددة على أهمية دعم وتشجيع العمل التطوعي باعتباره شريكًا أساسيًا في جهود التوعية والمساندة المجتمعية.

 افتتحت فعاليات اليوم الثاني للورشة،  الإعلامية غادة بهنساوي، عضوة لجنة الشباب، حيث تناولت دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف الإلكتروني، وأوضحت الدور المحوري للإعلام الذى يبدأ من الترويج الإيجابي وصولًا إلى نشر الوعي والدعم والثقافة اللازمة لحماية النساء والفتيات من مخاطر العنف الإلكتروني، مشددة على أهمية الاستمرار في إنتاج محتوى إعلامي هادف يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي، مشيرة إلى الرسائل التوعوية التي أطلقها المجلس بصوت الفنانة صفاء أبو السعود والتي حققت أثرًا ملموسًا في تعزيز الوعي بخطورة العنف ضد المرأة.

فيما أكدت أميرة عرفة، مدير مبادرة "قدوة.تك" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "من المهارة إلى الريادة – التمكين الاقتصادي عبر المنصات الرقمية" تستهدف  دعم صاحبات المشروعات للتواجد الفعّال عبر المنصات الرقمية بما يحقق لهن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة "قدوة.تك" عام 2019 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 القائمة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الدكتورة صفاء حسني، عضوة لجنة الشباب ومدير البرامج بمؤسسة شباب القادة، أن التواصل في العصر الرقمي لا يعتمد فقط على لغة الجسد، بل يمتد ليشمل لغة التواصل الإلكتروني، واستعرضت جهود المؤسسة في التدريب والتوعية والتشغيل للشباب، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على تمكين الشباب ومساعدتهم على النجاح في المسار الذي يختارونه من خلال برامج تدريبية متخصصة ودعم مهني يساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة وقدرات قوية.

كما أكدت فريدة كروش، عضو لجنة الشباب ومحلل بيانات بشركة السويدي، على أهمية توفير مساحة آمنة للتواصل الرقمي سواء للأشخاص المتخصصين في التكنولوجيا أو غير المتخصصين، مشددة على ضرورة بناء ثقافة رقمية واعية ومسؤولة، لافتة إلى أن الشباب هم الأكثر استخدامًا للإنترنت، والأكثر تعلمًا، والأكثر قدرة على التأثير في أقرانهم، داعية إلى نشر الوعي الرقمي والعمل كأفراد مسؤولين ومتطوعين في توعية الآخرين، بما يسهم في توفير بيئة تحترم الأمان الرقمي وخصوصية النساء.

واستعرضت سارة فخري، استشاري التعبئة المجتمعية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف،  الفرق بين التهديد والابتزاز الإلكتروني والتهديدات الرقمية، إلى جانب أشكال الجرائم عبر الإنترنت والمسارات القانونية، وأهم المصطلحات القانونية المتعلقة بالتحرش وهتك العرض والاغتصاب عبر الفضاء الإلكتروني، وآليات الحماية القانونية وسبل الدعم النفسي. وشددت على أهمية توثيق الأدلة فور التعرض لأي جريمة إلكترونية، وطلب المساعدة عبر الخط المختصر 15115 لمكتب شكاوى المرأة، والإبلاغ الفوري على رقم 108 مباحث الإنترنت.

وفي ختام اللقاء، قامت المستشارة أمل عمار بتسليم الشهادات للمتطوعات من مؤسسة الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودهن ومشاركتهن الفعالة في أنشطة التوعية ودعم جهود تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، في إطار حرص المجلس على تمكين الشباب وإشراك المتطوعين في خدمة قضايا المرأة.

وقد استعرضت سارة فخري، استشاري التعبئة المجتمعية بالمجلس القومي للطفولة و الامومة و منظمة اليونيسف، خلال الجلسة، الفرق بين التهديد و الابتزاز الإلكتروني والتهديدات الرقمية، إلى جانب أشكال الجرائم عبر الانترنت والمسارات القانونية و أهم المصطلحات القانونية وتعريفاتها المتعلقة بالتحرش وهتك العرض والاغتصاب عبر الفضاء الإلكتروني  واليات الحماية القانونية وسبل الدعم النفسى 
وأكدت أهمية توثيق الأدلة فور التعرض لأي جريمة إلكترونية، وطلب المساعدة عبر الخط المختصر ١٥١١٥ لمكتب شكاوى المرأة
    والابلاغ الفوري على رقم ١٠٨ مباحث الإنترنت

وفي ختام اللقاء، قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بتسليم الشهادات للمتطوعات من مؤسسة الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودهن ومشاركتهن الفعالة في أنشطة التوعية ودعم جهود تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وذلك في إطار حرص المجلس على تمكين الشباب وإشراك المتطوعين في خدمة قضايا المرأة.

المرأة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة

