الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة عين شمس .. فوز 3 باحثين ببرامج بحثية متميزة في فرنسا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تقدمت جامعة عين شمس، برئاسة د. محمد ضياء زين العابدين، ود. أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالتهنئة لثلاثة من الباحثين بالجامعة بعد فوزهم بمنح الحكومة الفرنسية للعام الأكاديمي 2025/2026، ضمن البرنامج المصري–الفرنسي المشترك الذي تنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة.

ويأتي هذا الفوز ليعكس المكانة العلمية المتقدمة للجامعة وقدرتها على إعداد جيل من الباحثين القادرين على المنافسة في أبرز المحافل الأكاديمية المحلية و الدولية.

وتشمل المنح المقدمة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس تخصصات مختلفة داخل الجامعة، من بينها اللغة الفرنسية وآدابها ونظم المعلومات. تأتي اسماء  الفائزين بهذه المنح كالتالي:

 
-    سارة فؤاد أبوبكر سليم – قسم اللغة الفرنسية وأدابها - كلية البنات. حصلت سيادتها علي منحة بحثية ودراسية في جامعة ماري و لويس باستور – بيزانسون.
-    سلمي محمد محمود– قسم اللغة الفرنسية وأدابها- كلية البنات والتي حصلت علي منحة بحثية ودراسية في جامعة لوميير ليون 2.


-    محمد أشرف علي حسن- قسم نظم المعلومات- كلية الحاسبات والمعلومات والحاصل علي منحة بحثية ودراسية في جامعة  المعلوماتية والتقنيات المتقدمة (EPITA).

ويؤكد أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة: "أن هؤلاء الباحثين يجسدون نماذج مشرّفة لطلبة الجامعة ممن يمتلكون قدرات بحثية متميزة وطموحات علمية واسعة. نبارك لأبنائنا هذا الإنجاز الذي يعزز حضور جامعة عين شمس على الساحة الدولية. 
كما أن مشاركتهم في برامج بحثية متقدمة بجامعات فرنسية مرموقة تسهم في تطوير منظومة البحث العلمي داخل الجامعة."

كما توضح أ.د. أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن فوز ثلاثة من شباب الباحثين يعكس جودة البرامج الأكاديمية بالكليات المختلفة، ويمنحهم فرصة مميزة للتفاعل مع بيئات بحثية متقدمة تسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع خبراتهم.

ويشير أ.د. عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين، إلى أن هذه المنح تمثل نقلة نوعية في حجم وتنوع الفرص التي يحصل عليها معاونو أعضاء هيئة التدريس سنويًا، موضحًا أنها تعزز من تنافسية خريجي الجامعة على المستوى الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الأكاديمية. 

ويضيف أن المكتب يواصل دوره في دعم الباحثين وتسهيل مشاركتهم في المنح الدولية، لافتًا إلى أن التعاون المصري–الفرنسي يمثل منصة مهمة لبناء شراكات بحثية متجددة تدعم قدرات الباحثين المصريين.

ويظل البرنامج المصري–الفرنسي أحد أبرز قنوات التعاون الأكاديمي الدولي، حيث يوفر للباحثين المصريين فرصًا واسعة للعمل داخل مؤسسات بحثية رائدة، ويسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يدعم توجه جامعة عين شمس نحو تطوير بيئة البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتواصل الدولي.

للأطلاع علي مزيد من المعلومات بشأن الأعلان القادم عن هذه المنح، نرجوا مراجعة الموقع التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/234

جامعة عين شمس الدراسات العليا الحكومة الفرنسية

