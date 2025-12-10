مصر والصين تبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر

بحث السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، مع السفير هو تشانجتشون المبعوث الصيني الخاص للقرن الإفريقي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.



وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة.



وأبرز السفير كريم شريف الدور المصري المتنامي في القرن الإفريقي، لاسيما في الصومال وتطورات مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مشدداً على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتوفير تمويل كاف ومستقر ومستدام للبعثة لتمكينها من تأدية مهامها في مساعدة الجانب الصومالي على مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة الصومالية على كامل ترابها، بما يضمن وحدتها وتكامل أراضيها.



بدوره، استعرض المبعوث الصيني مبادرة بلاده للسلام والتنمية في القرن الإفريقي التي تم إطلاقها عام 2022، منوهاً بدور مصر المؤثر في المنطقة، والأهمية التي توليها الصين للتعاون مع مصر لتحقيق أهداف المبادرة.