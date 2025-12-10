أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 10-12-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأربعاء 10-12-2025.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 59 إلى 65 جنيها للكيلو.
البلطي المتوسط: من 50 إلى 58 جنيها للكيلو.
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيها للكيلو.
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيها للكيلو.
الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1150 جنيها للكيلو.
جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيها للكيلو.
جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو.
البوري: من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.
قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو.
المكرونة السويسي: من 75 إلى 145 جنيها للكيلو.