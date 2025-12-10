إسلام عوض: إعادة الانتخابات أعادت الثقة للمواطن وأثبتت حرص الدولة على حقوقه

قال الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض إن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر جاءت بمثابة رب ضارة نافعة، إذ أسهمت في تأكيد النهج الذي اتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحقوق لأصحابها، وإرجاع المشهد الانتخابي إلى طبيعته التي يفترض أن يكون عليها منذ البداية.

ثقة المواطن المصري

وأشار “عوض” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل إلى أن هذا المسار عزز ثقة المواطن المصري، ومنحه رغبة أكبر في العودة للمشاركة السياسية، بعدما شعر بأن صوته مسموع وأن الدولة حريصة على توفير ما يحتاجه في مختلف القطاعات.

حالة من التفاؤل والأمل لدى المواطنين

وأكد أن ذلك ظهر جليًا في حجم الإقبال الكبير على الانتخابات في 30 دائرة تمت الإعادة بها، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل والأمل لدى المواطنين بوجود من يستجيب لمطالبهم ويعمل على تمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية بصورة عادلة وشفافة.