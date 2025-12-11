قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار أوروبي سابق: أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي

أوكرانيا وأوروبا
أوكرانيا وأوروبا
هاني حسين

قال عبدالغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يحتاج كل منهما إلى استراتيجية واضحة تجاه الآخر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وأوضح، خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية، أن طلب الانضمام الذي تقدّمت به كييف لم يكن طلبًا عاديًا، كما لم تتم الإجابة عليه وفق المنهجية التقليدية أو المعايير المتعارف عليها، إذ أدى الطابع الجيوسياسي لأوكرانيا إلى تسريع التعامل مع هذا الملف.

وأضاف العيادي أن أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام وفق معايير اتفاقية كوبنهاجن، والتي تشمل وجود مؤسسات مستقرة وراسخة، وتراجع مستويات الفساد والرشوة، إضافة إلى اقتصاد سوق قادر على التأقلم مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هذه المعايير «غير متوفرة في أوكرانيا حتى اللحظة».

ومع ذلك، يرى العيادي أن لدى أوكرانيا ميزة واحدة كبرى تجعلها أولوية للاتحاد الأوروبي، وهي دورها في تعزيز الأمن الأوروبي، موضحا أن القيادات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية، ترى أن روسيا تتبع «نزاعات توسعية»، الأمر الذي يدفع أوروبا إلى اعتبار أوكرانيا حاجزًا أمنيًا أوليًا يجب دعمه ودمجه سياسيًا.

أوكرانيا أوروبا كييف موسكو اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

المنظمة المصرية: انتظام التصويت ومحاولات لشراء الأصوات بانتخابات النواب

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب

مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

مجمع كهنة

الأنبا إشعياء يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية ويؤكد على أهمية الحياة الأبدية

بالصور

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد