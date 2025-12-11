اليوم.. النطق بالحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية بقضية الرشوة

تنطق اليوم الخميس الدائرة 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد ، بالحكام في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، المتهم فيها رئيس حي شرق الإسكندرية، بتلقي رشوة.

تعود أحداث القضية إلى فترة تولي منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضي رشوة قيمتها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبطه بعد تحديد مكان تواجده، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، تمهيدًا لبدء إجراءات إعادة محاكمته حضوريًا أمام محكمة الجنايات المختصة بعد تقدمه بمعارضة استئنافية، في قضية الرشوة التي صدر فيها حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المؤبد.