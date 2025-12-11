قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، بعدما تراجعت بنحو 1% في الجلسة السابقة، إذ حدّت المخاوف من اتّساع الفجوة بين العرض والطلب من أي مكاسب تُذكر، بينما راقب المستثمرون ما ستسفر عنه التطورات في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار الفدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً  ليبلغ عند التسوية 62.41 دولار للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 27 سنتاً أو 0.44% لتبلغ عند التسوية 62.21 دولار للبرميل.

وكما توقعت الأسواق خفض مجلس الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعه اليوم لدعم سوق العمل التي تشهد تباطؤاً. 

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى رفع الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، لكن المكاسب قد يحد منها القلق إزاء تجاوز العرض الطلب. وفي حين تتجه سوق النفط نحو تحقيق فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك ANG إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطراً.

من جانب آخر، قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، دون أن يذكرا اسم الناقلة أو يحددا على وجه الدقة الموقع الذي جرت فيه عملية الاعتراض التي قادها خفر السواحل الأميركي. وأكد الرئيس الأميركي النبأ في وقت لاحق.

وقال إد هايدن-بريفيت، محلل النفط في مجموعة أونيكس كابيتال، إن أسعار النفط سترتفع على الأرجح بوتيرة أشد إذا تكررت عمليات الاحتجاز.

وزادت مكاسب عقدي النفط القياسيين إلى حوالي 1% منذ التسوية.

وقال روري جونستون، مؤسس نشرة (كوموديتي كونتكست) المعنية بالسلع الأساسية، إن احتجاز الناقلة أذكى بقدر أكبر المخاوف بشأن الإمدادات في الأجل القصير، في سوق كانت قلقة أصلا حيال نقل النفط من فنزويلا وإيران وروسيا.

وقال مسؤول أوكراني في وقت سابق اليوم الأربعاء إن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت وعطلت ناقلة تشارك في تجارة النفط الروسي، في ثالث هجوم من هذا النوع تشنه أوكرانيا خلال أسبوعين.

وعلى الرغم من التوجّه نحو فائض متوقّع في سوق النفط، حذّر بنك "آي إن جي" في مذكرة بحثية من أنّ الإمدادات الروسية ما زالت تشكّل خطراً على توازن السوق.

 وأوضح البنك أنّ الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحراً تحافظ على مستويات جيدة، غير أنّ تلك البراميل تجد صعوبة متزايدة في العثور على مشترين، وهو ما قد يدفع إنتاج النفط الروسي إلى التراجع في حال استمرار ضعف الطلب عليها، بحسب رويترز.

وفي السياق السياسي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدّمون قريباً للولايات المتحدة "وثائق مُنقّحة" تتعلق بخطة السلام الهادفة لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية المكثّفة خلال الأيام الماضية.

وقد يفتح أي اتفاق سلام محتمل بين كييف وموسكو الباب أمام تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على الشركات الروسية، بما يسمح بزيادة الإمدادات النفطية التي تقيدها العقوبات حالياً.

وفي الوقت ذاته، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيحقق مستوى قياسياً أعلى هذا العام مقارنة بتقديراتها السابقة، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسط الإنتاج إلى 13.61 مليون برميل يومياً. غير أنّها خفّضت توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بنحو 50 ألف برميل ليبلغ 13.53 مليون برميل يومياً.
 

نفط سعر النفط اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد فعاليات مسابقة «مداد - اقرأ وارتق»

الأعمال

رئيس مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات الأمطار ببورسعيد والإسماعيلية والسويس

صورة أرشيفية

استياء أهالي سوهاج من عامل أسانسير نفق المخبز الآلي بعد تزايد شكاوى التحرش

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد