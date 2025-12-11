قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
رياضة

مراد مكرم يتساءل عن سبب غياب أحمد الكاس وربيع ياسين عن تدريب المنتخب

منتخب مصر
يارا أمين

عبر الفنان مراد مكرم، عن استغرابه من غياب بعض الأسماء الكروية البارزة عن الساحة التدريبية في مصر، رغم ما حققوه من نجاحات واضحة مع منتخبات الشباب.


وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “انا دايما بعترف اني مش خبير كورة ،وان أكيد فيه ناس بتفهم أكتر مني،بس فيه حاجات بالنسبالي ما بتبقاش منطقية”.

وتابع: "يعني مثلا مدربين زي كابتن أحمد الكاس و كابتن ربيع ياسين ،الي كان ليهم نجاحات مع منتخبات الشباب،ليه مش متصدرين المشهد الكروي الآن؟

تعادل منتخب مصر مواليد 2009 مع فريق إنبي مواليد 2007 بهدف لكل فريق، في ثانية تجارب المنتخب الودية، خلال معسكره الحالي.

وسجل سيف كريم هدف الفراعنة الصغار.

وأشرك الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبداللطيف، عددًا كبيرًا من اللاعبين بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن وتجربة أكثر من عنصر خلال اللقاء.

وكان المنتخب، قد خاض أمس أولى مبارياته الودية أمام الجونة مواليد 2007، وحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة، على ملاعب مركز المنتخبات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سجل مازن وائل هدفين، وأضاف أدهم حسيب ومحمد جمال هدفًا لكل منهما.

ويستعد المنتخب الوطني، مواليد 2009 لخوض وديتي اليابان يومي 14 و17 من الشهر الحالي ضمن برنامج الإعداد الخاص به.

أحمد الكاس ربيع ياسين حسين عبداللطيف

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

حنفي جبالي

نموذج في الإخلاص.. حنفي جبالي ينعى النائب أحمد جعفر

ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري

مستقبل وطن

مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

