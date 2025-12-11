قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع وفد الحكومة الإندونيسية سبل التعاون

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد رفيع من الحكومة الاندونيسية
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد رفيع من الحكومة الاندونيسية
أ ش أ

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من الحكومة الإندونيسية برئاسة نائب وزير الدفاع الأندونيسي الفريق دوين إيرماوان توفانتو، ونائب وزير أمانة الدولة الفريق بامبانغ ايكو، والدكتور لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا لدى مصر، بجانب عدد من قيادات الحكومة الإندونيسية وأعضاء السفارة الإندونيسية بمصر، وذلك بمقر الأكاديمية؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات. 

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، إلى جانب عدد من قيادات الأكاديمية.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على مختلف البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وأشاد بالتطور الكبير في منظومة التدريب والتنمية البشرية بالأكاديمية. 
وشملت الزيارة أيضًا جولة تفقدية داخل مباني الأكاديمية تضمنت قاعات التدريب والمكتبة ومعامل الكمبيوتر ومعامل الاختبارات، بما يعكس مستوى التجهيزات المتقدمة التي توفرها الأكاديمية للمتدربين.

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي أن الزيارة تجّسد الثقة الدولية المتزايدة ف الدور الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وتنمية العنصر البشري، موضحةً: "تشرفنا اليوم باستقبال الوفد الحكومي الأندونيسي برئاسة نائب وزير الدفاع، في زيارة تعكس عمق وتطور العلاقات بين البلدين. 

وقالت: "تمثل هذه الزيارة تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وبناء الإنسان، فاستضافة هذا المستوى من الشراكات الدولية يأتي اتساقًا مع رؤية الأكاديمية في أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتبادل الخبرات وتنمية القدرات، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في الاستثمار في العنصر البشري". 

وأضافت: "نؤكد استمرارنا في فتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الكوادر القيادية للمستقبل".

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية استمرار التواصل والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات التدريب وتنمية القدرات.

الأكاديمية الوطنية وفدًا مصر الحكومة الإندونيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

الدكتور عادل نعمان

عادل نعمان: الإسراء والمعراج أنكرهم عدد كبير من العلماء

التحرش بالأطفال

بيديهم حلويات .. كواليس مفجعة عن تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة دولية شهيرة

كامل الوزير

300 أتوبيس من النصر للسيارات خلال سنة.. كامل الوزير يكشف مفاجأة

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد