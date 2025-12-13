فى أسوان.. تعرف على مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل

مشروعات متعددة تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمختلف قطاعات العمل العام داخل محافظة أسوان.

ومن بين هذه المشروعات مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل، حيث سيساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

- تم تنفيذ أعمال توصيل المواسير والخطوط بالكامل فى اتجاهى الدخول والخروج.

- جار الانتهاء من أعمدة سور الواجهة والمبانى خلال الأيام المقبلة.

- يتبقى فقط 150 مترا من خط الانحدار الرئيسى لمدخل القرية، وجار العمل عليه.

- كما تجرى الأعمال بالغرفة الأخيرة بالطريق الرئيسى لمدخل القرية.

- المساحة: 900 م2.

- القدرة: 75 لتر/ث.

- نسبة التنفيذ المدنية: 75%.

الصرف الصحى

- نسبة التنفيذ الكهروميكانيكية: 40%.

- الطاقة: 2000/3000 م3/يوم.

- المساحة: 3 آلاف فدان.

- نسبة التنفيذ الحالية: 60٪.

وتفقد اللواء ياسر عبد الشافى، معاون محافظ أسوان، برفقة مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، موقع المشروع تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، الذى شدد على تكثيف الأعمال ورصد التحديات أولاً بأول لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.