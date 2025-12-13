قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فى أسوان.. تعرف على مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

مشروعات متعددة تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمختلف قطاعات العمل العام داخل محافظة أسوان.

ومن بين هذه المشروعات مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل، حيث سيساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى. 

- تم تنفيذ أعمال توصيل المواسير والخطوط بالكامل فى اتجاهى الدخول والخروج.

- جار الانتهاء من أعمدة سور الواجهة والمبانى خلال الأيام المقبلة.

- يتبقى فقط 150 مترا من خط الانحدار الرئيسى لمدخل القرية، وجار العمل عليه.

- كما تجرى الأعمال بالغرفة الأخيرة بالطريق الرئيسى لمدخل القرية.

 - المساحة: 900 م2.

- القدرة: 75 لتر/ث.

- نسبة التنفيذ المدنية: 75%.

الصرف الصحى 

- نسبة التنفيذ الكهروميكانيكية: 40%.

- الطاقة: 2000/3000 م3/يوم.

- المساحة: 3 آلاف فدان.

- نسبة التنفيذ الحالية: 60٪.

 وتفقد اللواء ياسر عبد الشافى، معاون محافظ أسوان، برفقة مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، موقع المشروع تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، الذى شدد على تكثيف الأعمال ورصد التحديات أولاً بأول لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

